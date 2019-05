Varese, accoltella il compagno durante una lite: arrestata

Una donna di 48 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver accoltellato il compagno, al culmine di una lite, in un appartamento di Tradate (Varese). L'uomo, 50 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Varese, dove è stato operato per una grave lesione al fegato ed è ora in prognosi riservata. Arrestata con l'accusa di tentato omicidio, la donna è stata portata in carcere a San Vittore (Milano).