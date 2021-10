Varese, 14enne cade in una vasca di depurazione e muore

ansa

Un ragazzo di 14 anni è morto nel pomeriggio a Castellanza, in provincia di Varese, dopo essere caduto in una vasca di depurazione. Il minore è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano, dove è deceduto poco dopo. Il ragazzino è stato trovato in arresto cardiaco al momento dell'arrivo dei soccorritori.