Valtellina, precipita durante scalata: morto alpinista 56enne

Un alpinista di 56 anni, residente in provincia di Trento, ha perso la vita precipitando durante una scalata sul Monte Disgrazia, in Valtellina. La vittima era impegnata con due amici nell'ascensione, quando per cause ora al vaglio dei carabinieri di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) e dei militari del Sagf della Guardia di Finanza, è precipitata nel vuoto per circa 100 metri. La tragedia è avvenuta quasi a quota 3600 metri, a pochi passi dalla vetta.