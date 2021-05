Vaccini, Moratti: "Anche Lombardia ha sua isola Covid free, il lago d'Iseo"

ente-del-turismo

"La Lombardia ha la sua isola Covid free. Un altro valore aggiunto per la nostra campagna vaccinale". E' il commento dell'assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, al Vax-day che ha interessato Montisola, la "perla dell'Iseo", in provincia di Brescia. Unica isola lacustre in Italia, si legge in una nota, inserita dal ministero del Turismo nel piano vaccinale massivo messo in atto per alcune isole mete rinomate di turismo e villeggiatura.