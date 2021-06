Vaccini, in Lombardia già prenotati quasi 400mila under 29

Ansa

Con l'apertura delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid a tutte le fasce di età, in Lombardia sono quasi 400mila le adesioni sotto i 30 anni. Per la precisione, alle 10 del 3 giugno sono 391.574 le prenotazioni effettuate sul portale della Regione e Poste Italiane per gli under 29. Di queste 232.816 riguardano la fascia tra i 20 e i 29 anni, 120.433 quella tra i 16 e i 20, 42.229 la fascia tra i 12 e i 16 anni e 73 tra gli under 11.