Vaccini, Fontana: pochi i lombardi che si sono sottratti

"Finora sono stati infinitesimali i numeri dei lombardi che si sono sottratti alla vaccinazione". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. E, a chi gli chiedeva se temesse un aumento delle defezioni dopo il caso della sospensione dei richiami AstraZeneca agli under 60, il presidente ha risposto: "Io per ora non ho dati in quel senso. Tutti i cittadini lombardi hanno sempre dimostrato un estremo senso civico e serietà".