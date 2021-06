Vaccini, Fontana: in Lombardia rischiamo di dover sospedere prenotazioni per un periodo

IPA

"Rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando della campagna vaccinale anti Covid. "Purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto e rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni".