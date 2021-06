Vaccini, dal 25 giugno in Lombardia possibile spostare i richiami

Ansa

Dal 25 giugno in Lombardia sarà possibile, con un preavviso di almeno 7 giorni, spostare l'appuntamento per la seconda dose vaccinale. Ad annunciarlo è il coordinatore per la campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. Il quale però, per "evitare di ingolfare il sistema di prenotazione", fa appello "al buon senso dei nostri concittadini in modo che non vadano a cambiare solo perché hanno una cena o perché vogliono andare al lago".