Uomo accoltellato su un autobus a Milano: morto poco dopo il ricovero

Un uomo di 29 anni è stato accoltellato a Milano, all'angolo tra via Nazario Sauro e via Oldofredi. Non è stato possibile il trasporto immediato al pronto soccorso per la gravità delle ferite. Il personale del 118 ha tentato una rianimazione in strada poi rivelatasi inutile. La vittima, un extracomunitario, è stata colpita all'addome. L'accoltellamento sarebbe la conclusione di una lite scoppiata a bordo del bus della linea 91.

E' morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Il marocchino 29enne, identificato grazie alla tessera di accesso a una mensa per i poveri, è stato soccorso attorno alle 19.45 all'angolo tra via Nazario Sauro e via Oldofredi. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni alla polizia, sul mezzo della linea 91 sarebbe scoppiata una lite tra

quattro stranieri per motivi ancora da chiarire. A poca distanza, in stazione Centrale, si era tenuta la manifestazione a sostegno di George Floyd.