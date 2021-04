Una Ferrari finisce nel Lago di Garda e i social si scatenano: "Mancavano i soldi per l'autolavaggio?" 

Arrivato a Sirmione , ha parcheggiato la sua Ferrari senza tirare il freno a mano e con il motore in folle non lontano dalla riva del Lago di Garda. E l'auto è finita in acqua, vicino alla spiaggia Brema della nota località termale, in provincia di Brescia. Le immagini del pittoresco incidente sono finite sulle pagine Facebook legate al Garda e a Sirmione suscitando battute e ilarità. Nessuna conseguenza per il guidatore. L'auto è stata recuperata con il carro attrezzi.

"Primo bagnetto" - "Il primo bagnetto a Sirmione, o voleva risparmiare i soldi del lavaggio auto?", uno dei commenti postati sulla pagina Facebook "Sei di Sirmione se..." per commentare la disavventura. Il proprietario infatti non si era accorto che la pendenza nel punto in cui ha fermato la sua supercar era piuttosto forte e l'auto è scivolata velocemente. Troppo velocemente perché il guidatore si rendesse conto dell'effetto della sua "distrazione".

A pochi metri da riva - La Ferrari è finita a pochi metri dalla riva, in un punto in cui l'acqua non è alta, e quindi per il proprietario non ci sono state conseguenze. La vettura è stata recuperata da un carro attrezzi, con l'assistenza di alcuni agenti della polizia locale. C'è stato anche chi sui social ha commentato: "Non c'entra nulla l'invidia. Meglio che sia capitato a un proprietario di una Ferrari che a un povero cristo come me che acquista un'utilitaria di 15mila euro in 2.500 rate". E ancora: "Non è più una supercar, ma un mezzo anfibio". Ma c'è stato anche chi ha notato che il proprietario della Ferrari "non è il primo a cui capita un incidente del genere".