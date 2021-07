Ucciso in piazza a Voghera, assessore Adriatici in località segreta

Da video

L'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, Massimo Adriatici, non si trova più nella sua abitazione, dove è ai domiciliari per l'uccisione di un cittadino marocchino di 38 anni. La decisione di portarlo in un luogo segreto è avvenuta su richiesta della difesa in quanto su alcuni social sono apparse immagine dell'abitazione dell'uomo.