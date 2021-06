Ucciso in auto da moglie a Milano, pm: è stato omicidio premeditato

Ansa

Il pm di Milano Francesca Giulini ha chiesto al gip Sara Cipolla la convalida dell'arresto e la misura cautelare in carcere per Lucia Finetti, la donna che sabato ha ucciso con otto coltellate il marito, Roberto Iannello, 55 anni, dopo una lite in auto nella zona di Baggio, a Milano. L'accusa formulata dal pm è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La 52enne domenica si è avvalsa della facoltà di non rispondere.