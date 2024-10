Si spacciava per alpino per finte raccolte fondi: "Sono stato raggirato anche io, chiedo scusa"

Dopo uno scambio di battute, il 40enne bresciano convinceva i commercianti a dare un contributo in contanti per una lotteria di beneficenza destinata all'acquisto di mezzi per il trasporto di anziani e disabili. "Non è facile essere qua oggi a metterci la faccia perché posso dire di essere stato truffato anche io", spiega l'uomo all'inviata del programma di Myrta Merlino. "Sono stato agganciato in un bar di Conegliano da un ragazzo di nome Simone che aveva sentito che stavo vivendo un momento di difficoltà perché da alcuni mesi non prendo lo stipendio", racconta.