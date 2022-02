Trovato nel Pavese cadavere donna scomparsa, convivente in caserma

ansa

Tragico epilogo nel caso di Sara Ahmed Lemlem, 40enne di nazionalità olandese e origine eritrea che risultava scomparsa dal 4 dicembre. Il corpo senza vita della donna è stato trovato nel vano di un ascensore all'interno di un palazzo da ristrutturare di Vigevano (Pavia). Corrado Mannato, convivente della 40enne, è stato portato in caserma. L'uomo ne aveva denunciato la scomparsa alla polizia, aggiungendo di aver litigato con la compagna perché lei voleva far ritorno in Olanda.