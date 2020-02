Treno deragliato, riapertura parziale solo dopo dissequestro area

Non ci sono previsioni sui tempi di ripristino della linea dei treni dell'alta velocità, ora interrotta a causa del deragliamento del Frecciarossa a Ospedaletto Lodigiano. Fino a quando non sarà disposto il dissequestro dell'area. Rfi non potrà iniziare i lavori di ripristino, che avverranno gradualmente. Ci potrebbero volere 48 ore dal via libera per la riapertura di almeno un binario.