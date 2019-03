Treno deragliato a Pioltello, pm: "Assenti controlli su binario"

Il disastro ferroviario di Pioltello (Milano) del gennaio 2018, in cui morirono 3 persone, è stato causato dallo "spezzone di rotaia che si è fratturato per un danneggiamento ciclico irreversibile generato da condizioni di insufficiente manutenzione". Lo hanno scritto i consulenti dei pm nella relazione finale sul disastro, sottolineando "l'assenza dei controlli ultrasonori che non ha consentito di monitorare la progressione del danneggiamento".