Travolte da mezzo agricolo nel Milanese, bracciante indagato per omicidio colposo

E' indagato per duplice omicidio colposo il bracciante ritenuto responsabile di aver investito e ucciso con un mezzo agricolo le due giovani marocchine ritrovate senza vita in un campo tra San Giuliano Milanese e Locate Triulzi. Il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, sottolinea che "si tratta di un atto dovuto". L'agricoltore ai carabinieri che indagano sul caso ha spiegato di non essersi accorto di nulla.