Traffico di hashish dal Marocco: 20 arresti tra Italia e Spagna

Venti persone, accusate di far parte di un'organizzazione di narcotrafficanti che smerciava in Italia hashish importato dal Marocco passando per la penisola iberica, sono state arrestate, tra Italia e Spagna. Le indagini, partite dall'arresto di alcuni grossisti di spaccio nel Varesotto, hanno permesso di identificare 6 trafficanti italiani, residenti a Milano e Rho, e a 14 in Spagna: tutti sono ora in carcere.