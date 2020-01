Terremoti, scossa di magnitudo 2.5 in Valchiavenna

Diverse le chiamate giunte sabato al centralino del distaccamento di Mese (Sondrio) dei vigili del fuoco per una scossa di terremoto avvertita in modo nitido in tutta la Valchiavenna. L'istituto nazionale di geofisica e sismologia ha rilevato che la scossa ha avuto una magnitudo del 2.5 con epicentro nel territorio comunale di Campodolcino (Sondrio), a una profondità di circa 10 chilometri. Non si sono avuti feriti e neppure sono stati segnalati danni.