Teatro alla Scala, sindaco Sala: "Restituiamo i soldi ai sauditi, il sovrintendente Pereira resta al suo posto"

"Alexander Pereira certamente rimane al suo posto. Non è in discussione", ha annunciato il sindaco, spiegando che il sovrintendente è confermato fino alla fine del mandato nel 2020. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana aveva definito da licenziamento il comportamento di Pereira. "Se Fontana intende portare avanti questa idea deve dire al suo rappresentante in Cda, Philippe Daverio, di proporlo ma non è stato questo il caso", ha aggiunto Sala.