Tangenti per nomine in Lombardia: tornano in libertà Tatarella e Caianiello

Tornano in libertà, per scadenza dei termini di custodia cautelare, tutti gli indagati, eccetto uno, nella maxi inchiesta della Dda milanese su un presunto sistema di tangenti e spartizione di appalti e nomine in Lombardia. Tra le persone di nuovo libere ci sono l'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Gioacchino Caianiello e l'ex consigliere comunale azzurro nonché ex candidato alle Europee Pietro Tatarella Entrambi erano ai domiciliari.