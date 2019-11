Tangenti per concedere appalti: tre arresti nel Varesotto

La guardia di finanza ha arrestato per tangenti due imprenditori e un geometra del settore manutenzione del comune di Induno Olona, in provincia di Varese, Sono accusati, tra le altre cose, di corruzione, peculato, fatture false e truffa ai danni del bilancio comunale. Il dipendente pubblico avrebbe aiutato i due imprenditori a ottenere appalti diretti, in cambio di denaro contante e altri beni e utilità per un totale di circa 110mila euro.