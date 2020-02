Suv si immette per errore sulle piste da sci e slitta a valle nella Bergamasca

Curioso fuori programma domenica mattina a Foppolo, nota località sciistica della Bergamasca. Un Suv si è immesso per errore su una pista da sci, slittando poi verso valle. Come riportato da Bergamonews.it, l'auto, uscita dal parcheggio di un hotel, si sarebbe trovata sulla neve forse a causa di una manovra sbagliata. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. La situazione è poi rientrata grazie all'intervento dei carabinieri.