Stupri di Capodanno in Duomo a Milano, polizia arresta due minorenni

Dei due ragazzi, uno ha il permesso di soggiorno, l'altro è un minore straniero non accompagnato. Dalle indagini è emerso che il 16enne faceva parte un nutrito gruppo che, secondo la Questura, "si muoveva subdolamente con abilità criminale" e alle 02:15 del primo gennaio avrebbe accerchiato una coppia di ragazzi che stava passeggiando in via Torino con alcuni amici, aggredendoli e rapinandoli dei cellulari. Uno dei giovani aveva riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni, mentre un'altra giovane vittima, mentre cercava di chiamare i soccorsi, era stata minacciata con un coltello.

I minori non sono gli unici ritenuti responsabili di quanto accaduto. Intorno alla metà di gennaio un 18enne e un 21enne sono stati fermati a Torino e a Milano con l'accusa di aver compiuto "pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette".