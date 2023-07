Monza, stalking alla ex nonostante i domiciliari: 50enne in carcere

La condanna ai domiciliari

Dal 2010, secondo le indagini, il 50enne ha preso di mira diverse donne, anche truffandole, derubandole e consentendosi così un tenore di vita agiato. La polizia ha definito la sua una personalità "ambigua" che ha "dentro di sé rancore nei confronti delle donne". L'uomo, che dovrebbe finire di scontare la sua pena ad aprile 2024, aveva intrapreso in passato senza successo un percorso di recupero in una apposita struttura e a seguito della condanna era finito ai domiciliari. Il Tribunale di Sorveglianza non lo ha giudicato idoneo a misure alternative alla detenzione per via del suo "evidente rancore verso le donne" ma per motivi di salute.