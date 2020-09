Spari in strada nel Lecchese, gravissimo un 47enne

Un uomo di 47 anni è stato colpito per strada nella frazione Santa Maria a Olginate, nel Lecchese, da tre colpi di pistola ed è in gravissime condizioni. L'aggressore è fuggito. Secondo i giornali locali, anche una seconda persona sarebbe stata raggiunta dai proiettili ma non sarebbe ferita in maniera grave. Indagano i carabinieri.