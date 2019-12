Sondrio, probabile morte in culla per una neonata di 6 mesi

A Sondrio una neonata di 6 mesi ha perso la vita, vittima probabilmente della cosiddetta morte in culla. La madre, una donna nigeriana, si è accorta che la piccola non respirava normalmente e l'ha portata al pronto soccorso dopo aver chiesto aiuto a un uomo in strada. All'ospedale di Sondrio, però, i medici non hanno potuto fare niente per salvare la bimba, arrivata in condizioni disperate. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia.