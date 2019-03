Sondrio, 15enne cade e batte la testa in aula: gravissimo

E' ricoverato in pericolo di vita un 15enne rimasto vittima di un gravissimo incidente avvenuto in una scuola a Sondrio. Il ragazzino stava lavorando con una lima a mano durante una lezione in laboratorio, quando si è procurato una piccola ferita a una mano. Mentre stava uscendo dall'aula, il 15enne è caduto all'indietro battendo con violenza la testa sul pavimento. Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento.