Silvia Romano in Italia, nel suo quartiere applausi e campane a festa

Un lungo applauso durato circa cinque minuti e campane a festa hanno accolto alle 14 in punto a Milano l'arrivo in Italia di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya nel 2018 e liberata sabato dopo 17 mesi di prigionia. Al rintocco delle campane della chiesa in fondo alla via Casoretto, quartiere in cui la giovane abita con la mamma, i vicini di casa e persone in strada hanno organizzato un flash-mob per il rientro in Italia della 24enne.