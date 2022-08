Siccità, il fiume Po per la prima volta torna su livelli minimi

Lo stato di siccità resta "grave", ma per il Po e per la pianura Padana c'è una prima buona notizia: complici soprattutto le piogge dei giorni scorsi lo stato idrologico del fiume migliora.

Per la prima volta da inizio estate le portate tornano in linea coi minimi mensili storici del periodo e il cuneo salino - ovvero l'intrusione dell'acqua del mare nel Delta - arretra di 5-6 chilometri rispetto alla quota record dei 40 raggiunti. Lo evidenzia l'Osservatorio dell'Autorità distrettuale del fiume Po riunitosi per fare il punto sulla situazione. La prossima convocazione è stata calendarizzata per il 24 agosto.