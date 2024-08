Omicidio Sharon Verzeni, il fratello del compagno: "Forse qualcuno le ha fatto delle avances non gradite"

Si continua a scavare nella vita privata di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata in strada poco dopo la mezzanotte di martedì 30 luglio a Terno d'Isola, nella Bergamasca. Continuano gli interrogatori dei familiari della donna e per il compagno Sergio Ruocco che quella notte era a casa. Per Stefano Ruocco il fratello è innocente e Sharon, la cognata, avrebbe ricevuto, forse, "delle avances non gradite". Lo riferisce in diretta a "Pomeriggio Cinque News" e spiega: "Non ci siamo fatti nessuna idea su chi potrebbe essere il colpevole, ipotizziamo potrebbe essere una persona che magari la cercava al bar".