Scuola, in Lombardia quarantene giù del 90% in nidi e primarie

In Lombardia il trend delle misure restrittive è in netta riduzione in tutti i cicli scolastici, con picchi superiori al 90% nei nidi e nelle scuole primarie.

E' quanto evidenzia il nuovo report di monitoraggio diffuso dall'Assessorato al Welfare della Regione. Tra il 7 e il 13 febbraio gli alunni lombardi in quarantena in quanto contatti di casi Covid sono scesi a 9.341 (erano 43mila la settimana precedente), per un totale di 854 classi.