Scuola, in Lombardia 9.415 alunni e 683 classi in quarantena

Sono 9.415 gli alunni, 683 le classi e 567 gli operatori delle scuole in quarantena per Covid in Lombardia. E' quanto emerge dal monitoraggio della Regione sulla diffusione del virus. Continua il trend di crescita dei contagi in tutte le età, con la fascia 6-10 anni che registra il maggior aumento passando, nella settimana 29 novembre-5 dicembre, a 1.940 casi dai 1.679 di quella precedente e con un tasso di incidenza di 413 su 100mila abitanti.