Scontro filobus-camion a Milano, compagno vittima: vogliamo giustizia

"Noi crediamo nella giustizia, io non sono parte della famiglia che ha dato in mano la questione a un avvocato e sono in attesa di avere la loro giustizia". Lo ha detto Christian Ghinaglia, il compagno di Shirley Ortega Calangi, la donna di origine filippina di 49 anni morta dopo lo scontro di sabato 7 dicembre a Milano tra un filobus e un mezzo della raccolta dei rifiuti.