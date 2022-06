Scappa con i figli dal marito violento in Francia: la polizia di Monza le paga l'hotel

Una 29enne peruviana, giunta a Monza dopo essere scappata dalla Francia con i suoi bambini per sfuggire al marito violento, si è presentata in Questura nel capoluogo brianzolo per chiedere aiuto.

La donna ha spiegato di essere partita due giorni fa dopo l'ennesima aggressione da parte del marito, e di aver raggiunto l'Italia dopo un viaggio estenuante. Dopo aver ascoltato il suo racconto, i poliziotti si sono attivati per trovare una sistemazione alla donna e ai suoi figli, pagando per loro un bed and breakfast in Brianza in attesa di capire se la donna possa ricevere supporto stabile dalle autorità.