Scala, via alla vendita dei biglietti per il teatro a capienza piena

Ansa

La Scala di Milano si prepara al ritorno alla piena capienza di pubblico da lunedì 11 ottobre, quando finiscono le restrizioni sul distanziamento in cinema e teatri: gli spettatori potranno quindi passare da mille a duemila. Scatta la vendita di biglietti per tutti i posti disponibili, anche per gli spettacoli che avevano registrato il sold-out ma con capienza al 50%, a partire dal "Barbiere di Siviglia" e dal balletto "Madina" con Roberto Bolle.