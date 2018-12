Sant'Angelo Lodigiano, 17 persone intossicate da monossido carbonio

Diciassette persone sono rimaste intossicate la notte scorsa a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio in un edificio di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi). Una situazione che ha fatto scattare la maxi emergenza per gli operatori del 118 e dei vigili del fuoco. Due hanno rifiutato il ricovero, gli altri sono stati portati in vari ospedali del Lodigiano e del Milanese.