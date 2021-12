Sala: "Mascherine in tutta Milano e non solo in centro? Se serve sì"

Ansa

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, non sarebbe contrario all'ipotesi di estendere l'uso delle mascherine all'aperto in tutta città e non solo in centro. "Vediamo come va, se servisse lo possiamo fare. Sono in contatto con la Moratti e con Fontana sempre, faremo quello che ci diranno e lo faremo come sempre senza aspettare troppo", ha spiegato il primo cittadino consigliando "a tutti di stare attenti ai convegni, cene e festeggiamenti".