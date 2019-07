Romeno finito in carcere ingiustamente a Brescia: per lui nessun indennizzo

Petrisor perse il lavoro e dovette rientrare in Romania con la moglie e i figli. Ora dopo 3 anni la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di risarcimento. Il motivo lo spiega l'avvocato della vittima di detenzione ingiusta, Cristian Mongodi, al Giorno: "Secondo il giudice il mio assistito non si è subito fatto trovare quando i carabinieri lo cercavano per arrestarlo. In realtà non era irreperibile, si era semplicemente trasferito da un cugino. Tre giorni dopo è andato a lavorare normalmente, dunque non intendeva affatto nascondersi o scappare. Per la Corte però questo piccolo ritardo ha rallentato le indagini".



Petrisor aveva quantificato l'indennizzo in 25mila euro, ma dopo la sentenza ha rinunciato a impugnare in Cassazione l'ordinanza del giudice, e non è tornato dalla Romania nemmeno per costituirsi parte civile al processo per calunnia aggravata contro la novantenne e Pietro Preti, 72 anni.