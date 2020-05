Ristoratori multati a Milano, Librandi: "Se non ci sono soluzioni, Italia Viva pagherà le sanzioni"

Italia Viva farà di tutto per aiutare i ristoratori milanesi multati che mercoledì hanno protestato all'Arco della Pace con centinaia di sedie vuote. "Chiamerò il sindaco e il prefetto per trovare una soluzione", annuncia il deputato renziano Gianfranco Librandi, in collegamento con "Mattino Cinque", e se non si riuscirà a trovarla farà in modo che il suo partito si faccia carico del pagamento delle sanzioni.

"Troveremo i soldi per aiutare questi cittadini che hanno assolutamente ragione", assicura il parlamentare. I ristoratori multati nel capoluogo lombardo sono una quindicina e hanno ricevuto verbali da 400 euro a testa per aver violato il divieto di assembramento.