Rifiuti, discariche abusive al Nord: arresti del Noe

Blitz dei carabinieri del Noe di Milano, con il Gruppo per la Tutela Ambientale di Milano e i Comandi provinciali competenti territorialmente, con l'impiego di circa 400 militari. Eseguiti numerosi arresti e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un'organizzazione ritenuta responsabile di di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", "gestione di rifiuti non autorizzata" e "realizzazione di discariche abusive".