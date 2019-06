Rifiuta nozze combinate: 45enne indiano accoltellato a Brescia

Ha sposato la donna che amava, rifiutando le nozze che la famiglia aveva combinato per lui: per questo motivo un 45enne indiano è stato accoltellato dai suoi stessi parenti a Brescia. L'uomo, ferito all'addome, è stato soccorso e dichiarato guaribile in dieci giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che devono ancora ritrovare l'arma. È stata la stessa vittima a raccontare agli investigatori il motivo del ferimento.