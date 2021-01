Rezza: Lombardia ha corretto dati, in zona arancione per ricalcolo Rt 

Continua il botta e risposta sulla responsabilità per l'erroneo inserimento della Lombardia in zona rossa. Durante la riunione della cabina di regia, ha spiegato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, è emerso "che erano presenti alcune incongruenze nei dati che la Lombarida ha corretto, reinviando il file il 20 gennaio. Ciò ha permesso di ricalcolare l'Rt e di collocare quindi la Lombardia in zona arancione".