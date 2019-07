Rapina in banca a Milano, 11 persone sequestrate per 50 minuti

Undici persone, tra dipendenti e clienti di una banca, sono state rinchiuse in uno stanzino per 50 minuti mentre i ladri svaligiavano le casse e i bancomat. E' quanto accaduto nella filiale di Ubi Banca di via Washington, a Milano. Sono stati gli impiegati a dare l'allarme dopo che i due banditi, a volto scoperto e presumibilmente italiani, si erano dileguati con i soldi, un bottino ancora da quantificare. Sul posto è intervenuta la polizia.