Procura di Varese: chiedemmo pericolosità sociale per Davide Paitoni

Oltre al procedimento penale per l'omicidio del figlio, in Procura a Varese pende nei confronti di Davide Paitoni "un procedimento penale per tentato omicidio ai danni di un collega di lavoro". Lo spiega la stessa Procura, secondo cui il 26 novembre i pm contestarono all'uomo "la pericolosità sociale" anche per precedenti denunce. Il comunicato degli inquirenti segue le polemiche scoppiate poiché al 40enne fu comunque permesso di vedere il figlio.