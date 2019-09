Processo Marco Carta, il cantante assente alla prima udienza: "Per lui è stato uno tsunami"

Il cantante Marco Carta non si è presentato in aula per la prima udienza del processo milanese, che lo vede accusato di un furto di magliette alla Rinascente, per il quale venne arrestato il 31 maggio. "Non è venuto perché la vicenda gli ha causato molti problemi. Per lui è stato un incubo, uno tsunami, come per tutti quelli coinvolti in vicende giudiziarie", hanno detto i suoi legali, gli avvocati Simone Ciro Giordano e Massimiliano Annetta.