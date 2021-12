Primo giorno in Italia per Eitan, lo zio rassicura: "Sta bene"

Ansa

Eitan, il bimbo di 6 anni unico sopravvissuto della tragedia della funivia del Mottarone, ha trascorso il suo primo giorno nella casa degli zii paterni a Travacò Siccomario (Pavia), dopo essere tornato in Italia, da Israele, venerdì sera. "Eitan sta bene", ha detto lo zio Or Nirko. Or, la moglie Aya (tutrice del piccolo), Eitan e le cuginette dovranno ora trascorrere un periodo di quarantena dopo il rientro.