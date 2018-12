Periferie Milano, il sindaco Sala contestato dagli antagonisti | "Tornatene nella tua casa di lusso"

"Te ne devi andare. Non sei niente, tornatene nella tua casa di lusso, ti fai vedere solo per tagliare il panettone. Sei un pezzo di m...". Sono gli insulti rivolti da alcuni antagonisti al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in zona Corvetto, per fare gli auguri di Natale ai cittadini. Gli antagonisti protestavano per gli arresti di 9 attivisti del Comitato di quartiere, accusati di gestire le occupazioni abusive delle case popolari.