Per gelosia accoltella un coetaneo nel Milanese: 21enne grave

E' forse la gelosia la causa di un accoltellamento avvenuto sabato sera tra due ragazzi, poco più che ventenni, a Lacchiarella, centro nell'hinterland milanese. Uno dei due è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione, attorno a mezzanotte, durante la festa della birra alla Cascina Coriasco, un 21enne è stato colpito all'addome da una coltellata sferrata da un 20enne pregiudicato.