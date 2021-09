Pavia, tragedia ai mondiali di enduro: morto motociclista olandese

Ansa

Tragedia ai mondiali di enduro che si stanno svolgendo nell'Oltrepo' Pavese. Durante una prova nel territorio di Bagnaria (Pavia), un concorrente olandese di circa 50 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito in una scarpata. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Ai mondiali partecipano oltre 600 concorrenti in rappresentanza di 21 nazioni.